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«Манчестер Сити» нашёл замену Родри в «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Пепелу может пойти на повышение в зимнее трансферное окно.

Источник: Reuters

В услугах 26-летнего опорного полузащитника заинтересован «Манчестер Сити», информирует издание Estadio Deportivo.

Согласно сведениям источника, «горожане» видят в Пепелу потенциальную замену Родри, который из-за травмы выбыл до конца нынешнего сезона.

«Манчестер Сити» уверен, что сможет договориться о трансфере Пепелу по сниженной цене. Британцы хотят подписать его за € 25 млн, хотя в контракте игрока прописана сумма отступных в € 100 млн.

В нынешнем сезоне Пепелу провёл за «Сити» 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Манчестер Сити
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