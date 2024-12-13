«Ливерпуль» близок к тому, чтобы перехватить трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Ранее в СМИ появлялись сведения, что Дэвис настроен на переход в мадридский «Реал», который заинтересован в его услугах. По другим данным, Альфонсо может продлить контракт с «Баварией». Действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.