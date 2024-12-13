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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стракан призвал Рашфорда покинуть клуб

Бывший футболист «Селтика» и «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан призвал нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда покинуть манкунианский клуб.

Источник: Getty Images

По мнению Стракана, так будет лучше для всех сторон. Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» готов продать 27-летнего Рашфорда уже этой зимой.

«Из сезона в сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть лучше. Каждый год. Но если ему не нравится в клубе, пускай сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем двигаться дальше. Рашфорд хороший игрок, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за “Юнайтед”, либо нет. Если нет, то делай это в другом месте», — приводит слова Стракана Caught Offside.

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