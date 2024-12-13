Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Стракан призвал Рашфорда покинуть клуб

«Из сезона в сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть лучше. Каждый год. Но если ему не нравится в клубе, пускай сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем двигаться дальше. Рашфорд хороший игрок, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за “Юнайтед”, либо нет. Если нет, то делай это в другом месте», — приводит слова Стракана Caught Offside.