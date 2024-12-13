Карло Анчелотти объяснил отсутствие сильной ротации в стартовом составе «Реала»

«Я могу ротировать некоторых игроков, но когда у меня в составе 14 или 15 футболистов, мне почти нечего менять. Не всегда полезно ставить в состав определённых игроков, если они молоды. Много разговоров об Эндрике, много разговоров, это нелегко. Если у меня есть ограниченное количество игроков, то это нормально, что я меньше ротирую состав», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).