Салах и Слот стали лучшими футболистом и тренером месяца в АПЛ

Салах получил награду лучшему игроку месяца в шестой раз в карьере и сравнялся по данному показателю с экс-капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом и португальцем Криштиану Роналду. Впереди идут только Серхио Агуэро и Гарри Кейн, у которых по семь подобных наград.