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Салах и Слот стали лучшими футболистом и тренером месяца в АПЛ

Салах и Слот получили награды лучшему футболисту и тренеру месяца в АПЛ.

Источник: Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Мохамед Салах и Арне Слот из «Ливерпуля» получили награды лучшему футболисту и тренеру месяца в Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам ноября, сообщается в официальном аккаунте турнира в соцсети X.

Салах получил награду лучшему игроку месяца в шестой раз в карьере и сравнялся по данному показателю с экс-капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом и португальцем Криштиану Роналду. Впереди идут только Серхио Агуэро и Гарри Кейн, у которых по семь подобных наград.

Слот стал лауреатом данного приза впервые в карьере. В последний раз нидерландский специалист признавался лучшим тренером месяца в АПЛ ровно год назад — по итогам ноября 2023 года лауреатом награды стал Эрик тен Хаг, возглавлявший тогда «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» в ноябре одержал три победы в трех матчах, а Салах забил в этих встречах четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

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