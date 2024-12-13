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«Манчестер Сити» побил рекорд по годовым доходам в АПЛ

«Манчестер Сити» отчитался о годовых доходах в 715 млн фунтов и побил рекорд.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем сайте отчитался о годовых доходах в 715 млн фунтов стерлингов, побив собственный рекорд в Английской премьер-лиге.

Предыдущее достижение было установлено горожанами в предыдущем сезоне, когда они заработали на 2,78 млн меньше.

Сообщается, что чистая прибыль за последний отчетный период составила 73,8 млн фунтов.

«Четвертый подряд титул Английской премьер-лиги стал достижением, которое вывело “Манчестер Сити” на уровень, недоступный ни одному другому английскому клубу. Требл в предыдущем сезоне не породил никакого чувства самоуспокоенности на поле или за его пределами. Мы прекрасно понимаем, что неустанное стремление к красивому футболу, финансовому совершенству и постоянным инновациям требует упорного труда и стойкости», — сказал генеральный директор Ферран Сориано.

Манчестер Сити
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