«Манчестер Сити» побил рекорд по годовым доходам в АПЛ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем сайте отчитался о годовых доходах в 715 млн фунтов стерлингов, побив собственный рекорд в Английской премьер-лиге.
Предыдущее достижение было установлено горожанами в предыдущем сезоне, когда они заработали на 2,78 млн меньше.
Сообщается, что чистая прибыль за последний отчетный период составила 73,8 млн фунтов.
«Четвертый подряд титул Английской премьер-лиги стал достижением, которое вывело “Манчестер Сити” на уровень, недоступный ни одному другому английскому клубу. Требл в предыдущем сезоне не породил никакого чувства самоуспокоенности на поле или за его пределами. Мы прекрасно понимаем, что неустанное стремление к красивому футболу, финансовому совершенству и постоянным инновациям требует упорного труда и стойкости», — сказал генеральный директор Ферран Сориано.