«Манчестер Сити» побил рекорд по годовым доходам в АПЛ

«Четвертый подряд титул Английской премьер-лиги стал достижением, которое вывело “Манчестер Сити” на уровень, недоступный ни одному другому английскому клубу. Требл в предыдущем сезоне не породил никакого чувства самоуспокоенности на поле или за его пределами. Мы прекрасно понимаем, что неустанное стремление к красивому футболу, финансовому совершенству и постоянным инновациям требует упорного труда и стойкости», — сказал генеральный директор Ферран Сориано.