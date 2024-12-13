Аморим прокомментировал слухи, что он мог сменить Гвардиолу в «Ман Сити»

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Манчестер Сити» рассматривал португальского тренера в качестве возможной замены для Гвардиолы.
«Никогда. Никогда не слышал об этом. Это [»Манчестер Юнайтед«] был мой единственный вариант. Когда “Манчестер Юнайтед” общался со мной, у меня не было сомнений [возглавить ли этот клуб]. Уже представлял, что такое возможно.
Мог ли я работать в «Манчестер Сити», потому что туда пришёл Уго Виана (бывший спортивный директор «Спортинга», который работал вместе с Аморимом. — Прим. «Чемпионата»)? Ничего подобного", — приводит слова Аморима UtdDistrict в соцсети Х (ранее Twitter).