Аморим прокомментировал слухи, что он мог сменить Гвардиолу в «Ман Сити»

«Никогда. Никогда не слышал об этом. Это [»Манчестер Юнайтед«] был мой единственный вариант. Когда “Манчестер Юнайтед” общался со мной, у меня не было сомнений [возглавить ли этот клуб]. Уже представлял, что такое возможно.