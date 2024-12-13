Футбол в Бразилии близок к краху. У клубов сумасшедшие долги и зависимость от букмекеров

Во многом успех команды предопределён огромными финансовыми вливаниями владельца «Ботафого» Джона Текстора — в то же время у других бразильских клубов всё не так оптимистично — как на поле, так и в экономическом отношении. Большинство жителей Бразилии десятилетиями живут в кредит, и нет ничего удивительного, что такая модель процветает в футбольном секторе — в 2024 году долги клубов Серии А перевалили за 11,8 млрд реалов ($ 2,1 млрд). Кстати, «Ботафого» тоже в этом отношении не идеален. Купивший клуб в 2022 году миллиардер Текстор до сих пор погашает долги клуба, в настоящий момент составляющие $ 220 млн.