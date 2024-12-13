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Возраст игрока «Боруссии» Д Мукоко был подделан в детстве, ему больше 20 лет — Bild

Джозеф Мукоко, являющийся предполагаемым отцом форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко, находясь под присягой, заявил, что возраст футболиста был подделан в детстве, в результате чего на текущий момент ему не 20 лет, а 24 года.

Источник: Reuters

"Зная о наказуемости за дачу ложных показаний под присягой, я заявляю, что Юссуф Мукоко не является моим биологическим сыном, а также сыном моей жены Мари Мукоко. Кроме того, он не родился 20 ноября 2004 года в Яунде, Камерун.

Я сделал ему поддельное свидетельство о рождении в Яунде. Затем подал его в посольство и получил паспорт [для Мукоко], после чего взял его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его моложе на четыре года. Теперь указано, что он родился 20 ноября 2004 года«, — приводит слова Джозефа Мукоко Bild со ссылкой на документальный фильм “Обман, обман, обман — многомиллионный бизнес футбольных талантов”.

Боруссия Д
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