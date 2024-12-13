Возраст игрока «Боруссии» Д Мукоко был подделан в детстве, ему больше 20 лет — Bild

Я сделал ему поддельное свидетельство о рождении в Яунде. Затем подал его в посольство и получил паспорт [для Мукоко], после чего взял его в Германию как своего сына. На самом деле он родился 19 июля 2000 года. Мы сделали его моложе на четыре года. Теперь указано, что он родился 20 ноября 2004 года«, — приводит слова Джозефа Мукоко Bild со ссылкой на документальный фильм “Обман, обман, обман — многомиллионный бизнес футбольных талантов”.