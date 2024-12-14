Гвардиола рассказал о своём состоянии на фоне слов о наличии у него проблем со здоровьем

«Я в порядке. Тренер всегда хочет сделать всё возможное в своей работе. Когда этого не происходит, он чувствует себя менее комфортно, нежели когда всё идёт хорошо, как это и было всегда. В хорошие моменты я чувствую себя счастливее, но, когда настаёт время следующей игры, по-прежнему беспокоюсь о том, что мне нужно сделать. Нет такого человека, для которого неважно, как качественно он выполняет свою работу», — приводит слова Гвардиолы Goal.