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Гвардиола рассказал о своём состоянии на фоне слов о наличии у него проблем со здоровьем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о своём состоянии.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, ранее испанский специалист заявил, что его здоровье пострадало на фоне последних, не лучших результатов команды, в частности ухудшилось качества сна, аппетита и начались проблемы с пищеварением.

«Я в порядке. Тренер всегда хочет сделать всё возможное в своей работе. Когда этого не происходит, он чувствует себя менее комфортно, нежели когда всё идёт хорошо, как это и было всегда. В хорошие моменты я чувствую себя счастливее, но, когда настаёт время следующей игры, по-прежнему беспокоюсь о том, что мне нужно сделать. Нет такого человека, для которого неважно, как качественно он выполняет свою работу», — приводит слова Гвардиолы Goal.

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