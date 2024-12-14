«Просто чудо, что жив»: Лопетеги прокомментировал аварию игрока «Вест Хэма»

«Мы собираемся навестить его в пятницу или в субботу. Главное — мы счастливы, потому что он хорошо восстанавливается. Мы рядом с ним и его семьей и желаем ему всего наилучшего. Лучшей новостью о Майкле Антонио было то, что он смог поговорить с нами перед матчем с “Вулвз”, потому что, глядя на автокатастрофу, это было просто чудо, что он остался жив», — цитирует Лопетеги goal.com.