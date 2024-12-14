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«Просто чудо, что жив»: Лопетеги прокомментировал аварию игрока «Вест Хэма»

Тренер «Вест Хэма» Лопетеги назвал чудом, что Антонио остался жив после ДТП.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги считает чудом, что футболист команды Майкл Антонио остался жив после серьезного ДТП.

Нападающий 7 декабря попал в аварию в районе Эссекса. В социальных сетях распространились снимки «Феррари», якобы принадлежащего Антонио. У представленного на фото автомобиля была крайне серьезная степень повреждений, практически отсутствовала правая передняя часть. Машина выглядела непригодной к восстановлению. Игрок был госпитализирован и перенес операцию. По информации СМИ, восстановление нападающего займет не меньше года.

«Мы собираемся навестить его в пятницу или в субботу. Главное — мы счастливы, потому что он хорошо восстанавливается. Мы рядом с ним и его семьей и желаем ему всего наилучшего. Лучшей новостью о Майкле Антонио было то, что он смог поговорить с нами перед матчем с “Вулвз”, потому что, глядя на автокатастрофу, это было просто чудо, что он остался жив», — цитирует Лопетеги goal.com.

Антонио 34 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей и забил один мяч за «Вест Хэм».

Вест Хэм
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