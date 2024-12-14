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Тренер «Брентфорда» назвал «Челси» сильнейшей командой АПЛ

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк в преддверии матча с «Челси» в 16-м туре АПЛ похвалил лондонскую команду и возглавляющего ее Энцо Мареску.

Источник: Getty Images

«Я ожидаю интересную игру двух хороших команд. Возможно, что “Челси” — лучшая команда в Премьер-лиге прямо сейчас. Возможно, они даже в лучшей форме, чем “Ливерпуль”, который возглавляет таблицу.

Игроки «Челси» показывают потрясающий футбол, видна рука тренера. Мареска проделал отличную работу со своим штабом. Они выглядят чрезвычайно опасно", — цитирует Франка Goal.

«Челси» набрал 31 очко в 15 турах АПЛ и занимает 2-е место в турнирной таблице, на 4 балла отставая от лидирующего «Ливерпуля», у которого есть игра в запасе.

Матч «Челси» — «Брентфорд» состоится 15 декабря в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Челси
Брентфорд
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