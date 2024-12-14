В «МЮ» ядерный конфликт. Гарначо подозревают в сливе состава

Алехандро — магнит для скандалов. Он ругался с фанатом, у которого меньше двух тысяч подписчиков в социальных сетях. А потом обиделся на болельщиков во время раздачи автографов, когда они дали ему несколько советов по тому, как нужно действовать на поле. Что дальше сделал Гарначо? Забил «Лестеру», после чего отказался от празднования. Почему? Отвечает капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: «Гарначо считает, что потерял веру в болельщиков».