Скандалище в Германии! Рекордсмену «Боруссии» занизили возраст на четыре года

Мукоко — самый молодой футболист, когда-либо принимавший участие в матче Бундеслиги. И самый молодой автор гола. В 2021 и 2023 году он получил медаль имени Фрица Вальтера — так Немецкий футбольный союз поощряет молодых игроков. На момент получения награды Мукоко было 16 и 18 лет. Но ему бы не вручили медаль, будь он на четыре года старше. В Немецком футбольном союзе пока не говорят о том, лишат ли Юссуфу наград, если окажется, что у него переписанный возраст. На данный момент все награды остаются в силе. Однако публичное обсуждение возраста бросает большую тень на титулы и рекорды Мукоко.