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«Аталанта» обыграла «Кальяри» и закрепилась на первом месте в Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Кальяри» и «Аталанта».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте единственный гол во встрече забил полузащитник «Аталанты» Николо Дзаньоло.

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе. «Кальяри» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.

Кальяри
0:1
Первый тайм: 0:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 16
14.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Unipol Domus
Главные тренеры
Давиде Никола
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Николо Дзаньоло
(Рауль Белланова)
66′
Составы команд
Кальяри
71
Ален Шерри
6
Себастьяно Луперто
43′
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
8
Мишель Ндари Адопо
91
Роберто Пикколи
3
Томмазо Ауджелло
52′
71′
33
Адам Оберт
86′
14
Алессандро Дейола
71′
70
Джанлука Гаэтано
19
Надир Зортеа
77′
18
Рэзван Марин
29
Антуан Макумбу
77′
30
Леонардо Паволетти
77
Зиту Лувумбу
53′
97
Маттиа Феличи
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
16
Рауль Белланова
22
Маттео Руджери
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
4
Исак Хин
46′
19
Берат Джимсити
8
Марио Пашалич
64′
24
Лазар Самарджич
90+1′
17
Шарль Де Кетеларе
64′
99
Николо Дзаньоло
66′
44
Марко Брешанини
46′
15
Мартен де Рон
49′
32
Матео Ретеги
46′
11
Адемола Лукман
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
16
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Кальяри
Чемпионат Италии: таблица и календарь