«Аталанта» обыграла «Кальяри» и закрепилась на первом месте в Серии А

«Аталанта» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 37 очков за 16 матчей и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на пять очков, однако у неаполитанского клуба есть игра в запасе. «Кальяри» заработал 14 очков и располагается на 15-й строчке.