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«Байер» обыграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги со счётом 2:0

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и леверкузенский «Байер».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугбсруге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте, отличился нападающий «Байере» Мартин Терье. На 40-й минуте Флориан Вирц установил окончательный счёт, забив второй мяч своей команды.

«Аугюсург» набрал 16 очков в 14 матчах и расположился на 13-й строчке. «Байер» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков.

Аугсбург
0:2
Первый тайм: 0:2
Байер
Футбол, Германия, Тур 14
14.12.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
WWK Arena
Главные тренеры
Йесс Торуп
Хаби Алонсо
Голы
Байер
Мартен Террье
(Джереми Фримпонг)
14′
Флориан Вирц
(Натан Телла)
40′
Составы команд
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
5
Крислен Матсима
6
Джеффри Гауэлеу
44′
11
Мариус Вольф
31
Кевин Шлоттербек
17
Кристиян Якич
13
Димитриос Яннулис
59′
44
Хенри Кудоссу
10
Арне Майер
46′
36
Мерт Кемюр
19
Франк Оньека
12′
87′
15
Стив Мунье
9
Самюэль Эссенде
76′
16
Рубен Варгас
21
Филлип Тиц
54′
59′
20
Алексис Клод-Морис
Байер
1
Лукас Градецки
3
Пьеро Хинкапье
4
Джонатан Та
12
Эдмонд Тапсоба
10
Флориан Вирц
34
Гранит Джака
20
Алехандро Гримальдо
90′
13
Артур
30
Джереми Фримпонг
90′
44
Жанюэль Белосян
8
Роберт Андрих
87′
24
Алейкс Гарсия
11
Мартен Террье
68′
14
Патрик Шик
19
Натан Телла
87′
25
Эсекиэль Паласиос
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
9
12
Фолы
5
5
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
Чемпионат Германии: таблица и календарь