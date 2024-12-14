«Байер» обыграл «Аугсбург» в 14-м туре Бундеслиги со счётом 2:0

Игра проходила на стадионе «ВВК-Арена» в Аугбсруге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте, отличился нападающий «Байере» Мартин Терье. На 40-й минуте Флориан Вирц установил окончательный счёт, забив второй мяч своей команды.
«Аугюсург» набрал 16 очков в 14 матчах и расположился на 13-й строчке. «Байер» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 29 очков.