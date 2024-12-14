«Арсенал» не смог обыграть «Эвертон» в 16-м туре АПЛ

Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Матч завершился со счётом 0:0.
По ходу встречи «Арсенал» активно старался забить гол в ворота «Эвертона», однако счёт в матче так и не был открыт. Гости не нанесли ни одного удара в створ.
Лондонский «Арсенал» набрал 30 очков в 16 матчах и расположился на третьей строчке в английской Премьер-лиги. «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.