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«Арсенал» не смог обыграть «Эвертон» в 16-м туре АПЛ

Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном (Южный Йоркшир, Англия). Матч завершился со счётом 0:0.

По ходу встречи «Арсенал» активно старался забить гол в ворота «Эвертона», однако счёт в матче так и не был открыт. Гости не нанесли ни одного удара в створ.

Лондонский «Арсенал» набрал 30 очков в 16 матчах и расположился на третьей строчке в английской Премьер-лиги. «Эвертон» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Эвертон
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Шон Дайч
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
29
Кай Хаверц
7
Букайо Сака
8
Мартин Эдегор
62′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
23
Микель Мерино
69′
5
Томас Партей
41
Деклан Райс
62′
53
Итан Нванери
49
Майлс Льюис-Скелли
69′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
75′
19
Леандро Троссар
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
78′
6
Джеймс Тарковски
18
Эшли Янг
73′
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
8
Орель Мангаля
16
Абдулай Дукуре
27
Идрисса Гей
10
Илиман Ндиай
9
Доминик Калверт-Льюин
66′
29
Йеспер Линдстрем
11
Джек Харрисон
66′
22
Армандо Бройя
81′
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
2
5
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
6
Фолы
9
5
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Эвертон
Чемпионат Англии: таблица и календарь