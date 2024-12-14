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«Ливерпуль» в меньшинстве ушел от поражения в матче АПЛ с «Фулхэмом»

Завершился матч 16-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Фулхэм».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:2.

На 11-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра открыл счёт в матче.

На 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку.

В начале второго тайма нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо восстановил равновесие.

На 76-й минуте нападающий Родриго Мунис вывел лондонский клуб вперёд.

На 86-й минуте нападающий хозяев Диогу Жота сравнял счёт.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.

Ливерпуль
2:2
Первый тайм: 0:1
Фулхэм
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Марку Силва
Голы
Ливерпуль
Коди Гакпо
(Мохамед Салах)
47′
Диогу Жота
(Дарвин Нуньес)
86′
Фулхэм
Андреас Перейра
(Энтони Робинсон)
11′
Родригу Мунис
(Энтони Робинсон)
76′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
2
Джо Гомес
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
17′
38
Райан Гравенберх
7
Луис Диас
7′
11
Мохамед Салах
66
Трент Александр-Арнолд
79′
19
Харви Эллиотт
8
Доминик Собослаи
79′
20
Диогу Жота
17
Кертис Джонс
57′
70′
78
Джарелл Куанса
18
Коди Гакпо
70′
9
Дарвин Нуньес
88′
Фулхэм
1
Бернд Лено
15
Хорхе Куэнка
31
Исса Диоп
2′
33
Энтони Робинсон
27′
16
Сандер Берге
83′
20
Саша Лукич
17
Алекс Ивоби
2
Кенни Тете
55′
21
Тимоти Кастань
18
Андреас Перейра
9′
69′
32
Эмил Смит-Роу
7
Рауль Хименес
68′
9
Родригу Мунис
8
Харри Уилсон
87′
11
Адама I Траоре
Статистика
3
Желтые карточки
4
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
9
Фолы
7
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тони Харрингтон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Фулхэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь