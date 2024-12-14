«Ливерпуль» в меньшинстве ушел от поражения в матче АПЛ с «Фулхэмом»

Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Тони Харрингтон. Матч закончился со счётом 2:2.
На 11-й минуте полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра открыл счёт в матче.
На 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку.
В начале второго тайма нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо восстановил равновесие.
На 76-й минуте нападающий Родриго Мунис вывел лондонский клуб вперёд.
На 86-й минуте нападающий хозяев Диогу Жота сравнял счёт.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков за 15 матчей. «Фулхэм» заработал 24 очка после 16 игр и располагается на девятой строчке.