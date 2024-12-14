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«Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ, забив два мяча в концовке.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Астон Вилла» на выезде уступила «Ноттингем Форест» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Астон Виллы» мяч забил Джон Дюран (63-я минута), у «Ноттингем Форест» отличились сербский защитник Никола Миленкович (87) и Энтони Эланга (90+3).

Миленкович забил во втором матче кряду, ранее серб не отмечался голами на протяжении 13 матчей чемпионата Англии. Для Эланги забитый мяч стал первым в сезоне-2024/25.

«Астон Вилла» с 25 очками идет на шестом месте турнирной таблицы. «Ноттингем Форест» набрал 28 баллов и поднялся на четвертое место, опередив «Манчестер Сити» (27).

В следующем матче чемпионата «Астон Вилла» 21 декабря примет «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» в этот же день на выезде встретится с «Брентфордом».

Ноттингем Форест
2:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Nottingham City Ground
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну
Унаи Эмери
Голы
Ноттингем Форест
Никола Миленкович
(Морган Гиббс-Уайт)
87′
Энтони Эланга
(Эллиот Андерсон)
90+3′
Астон Вилла
Джон Дуран
(Джон Макгинн)
63′
Составы команд
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
7
Неко Уильямс
31
Никола Миленкович
34
Ола Айна
8
Эллиот Андерсон
10
Морган Гиббс-Уайт
11
Крис Вуд
5
Мурильо
68′
4
Морату
16
Николас Домингес
78′
21
Энтони Эланга
22
Райан Йейтс
68′
20
Жота Силва
14
Каллум Хадсон-Одои
90′
30
Вилли Боли
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
3
Диегу Карлос
4
Эзри Конса
14
Пау Торрес
7
Джон Макгинн
27
Морган Роджерс
12
Люка Динь
90′
22
Иан Матсен
8
Юри Тилеманс
74′
24
Амаду Онана
44
Бубакар Камара
90′
6
Росс Баркли
9
Джон Дуран
70′
74′
11
Олли Уоткинс
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
5
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Чемпионат Англии: таблица и календарь