«Ноттингем Форест» обыграл «Астон Виллу» в матче АПЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Астон Вилла» на выезде уступила «Ноттингем Форест» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Ноттингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Астон Виллы» мяч забил Джон Дюран (63-я минута), у «Ноттингем Форест» отличились сербский защитник Никола Миленкович (87) и Энтони Эланга (90+3).
Миленкович забил во втором матче кряду, ранее серб не отмечался голами на протяжении 13 матчей чемпионата Англии. Для Эланги забитый мяч стал первым в сезоне-2024/25.
«Астон Вилла» с 25 очками идет на шестом месте турнирной таблицы. «Ноттингем Форест» набрал 28 баллов и поднялся на четвертое место, опередив «Манчестер Сити» (27).
В следующем матче чемпионата «Астон Вилла» 21 декабря примет «Манчестер Сити», «Ноттингем Форест» в этот же день на выезде встретится с «Брентфордом».