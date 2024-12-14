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Итальянская команда выложила видео с песней на русском языке, отмечая победу в матче чемпионата

Итальянская «Аталанта» в своих соцсетях опубликовала видеозапись с российской песней 12-летних девочек, отмечая победу в матче Серии А над «Кальяри».

На видео танцует утка под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой».

В конце октября 2024 года «Аталанта» анонсировала матч против «Монцы» песней группы «Дюны» «Привет с большого бодуна».

На видео появляется курица, которая ведет за собой персонажей популярной игры Roblox. На фоне звучит российская песня.

В «Аталанте» объяснили, что песня «Привет с большого бодуна» исполняется на русском языке.

«Молодые ребята из отдела социальных сетей взяли вирусное видео, где танцуют петух и фигуры за ним. Там не знали, что это за музыка», — ответили в «Аталанте».

В чемпионате Италии «Аталанта» занимает первое место, набрав 37 очков. На втором месте идет «Наполи», имея в активе 35 баллов. Замыкает тройку сильнейших миланский «Интер», набрав 31 балл.

Кальяри
0:1
Первый тайм: 0:0
Аталанта
Футбол, Италия, Тур 16
14.12.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Unipol Domus
Главные тренеры
Давиде Никола
Джанпьеро Гасперини
Голы
Аталанта
Николо Дзаньоло
(Рауль Белланова)
66′
Составы команд
Кальяри
71
Ален Шерри
6
Себастьяно Луперто
43′
26
Йерри Мина
28
Габриэле Дзаппа
8
Мишель Ндари Адопо
91
Роберто Пикколи
3
Томмазо Ауджелло
52′
71′
33
Адам Оберт
86′
14
Алессандро Дейола
71′
70
Джанлука Гаэтано
19
Надир Зортеа
77′
18
Рэзван Марин
29
Антуан Макумбу
77′
30
Леонардо Паволетти
77
Зиту Лувумбу
53′
97
Маттиа Феличи
Аталанта
29
Марко Карнесекки
3
Одилон Коссуну
16
Рауль Белланова
22
Маттео Руджери
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
4
Исак Хин
46′
19
Берат Джимсити
8
Марио Пашалич
64′
24
Лазар Самарджич
90+1′
17
Шарль Де Кетеларе
64′
99
Николо Дзаньоло
66′
44
Марко Брешанини
46′
15
Мартен де Рон
49′
32
Матео Ретеги
46′
11
Адемола Лукман
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
16
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Лука Пайретто
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
Чемпионат Италии: таблица и календарь