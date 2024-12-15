«Ювентус» на последней минуте ушел от поражения в матче с аутсайдером Серии А

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Венеция» заработала 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.