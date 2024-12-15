Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ювентус» на последней минуте ушел от поражения в матче с аутсайдером Серии А

Завершился матч 16-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Ювентус» и «Венеция».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Джуа. Матч закончился со счётом 2:2.

На 19-й минуте счёт во встрече открыл защитник «Ювентуса» Федерико Гатти. На 61-й минуте полузащитник «Венеции» Микаэль-Эгиль Эллертссон восстановил равновесие. На 83-й минуте Гатти забил автогол. На 90+5-й минуте нападающий хозяев Душан Влахович сравнял счёт, забив с пенальти.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. «Венеция» заработала 10 очков и располагается на последней, 20-й строчке. На первом месте находится «Аталанта», у которой 37 очков за 16 игр.

Ювентус
2:2
Первый тайм: 1:0
Венеция
Футбол, Италия, Тур 16
14.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Эузебио Ди Франческо
Голы
Ювентус
Федерико Гатти
(Кефрен Тюрам)
19′
Душан Влахович
90+5′
Венеция
Микаэль Эллертссон
(Франческо Дзампано)
61′
Джей Идзес
(Ханс Николусси Кавилья)
83′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
9
Душан Влахович
90+6′
6
Данилу
86′
5
Мануэль Локателли
37
Николо Савона
81′
21
Николо Фаджоли
8
Тен Копмейнерс
66′
26
Дуглас Луис
15
Кенан Йылдыз
86′
11
Николас Гонсалес
22
Тимоти Веа
66′
7
Франсишку Консейсау
Венеция
35
Филип Станкович
4
Джей Идзес
7
Франческо Дзампано
47′
33
Марин Шверко
90+1′
6
Джанлука Бузио
14
Ханс Николусси Кавилья
30
Михаэль Свобода
32′
15
Джорджио Альтаре
38
Магнус Андерсен
74′
27
Антонио Кандела
77
Микаэль Эллертссон
81′
22
Домен Чрнигой
11
Гаэтано Ористанио
81′
9
Кристиан Гюткьер
20
Йоэль Похьянпало
74′
10
Джон Йебоа
90′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
8
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
9
Фолы
8
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Джуа
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Венеция
Чемпионат Италии: таблица и календарь