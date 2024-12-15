Новая «Барса» сломалась — снова нужна перестройка. Фишки Флика больше не работают

Касадо удалился с «Сельтой» и не играл против «Лас-Пальмаса». В итоге «Барса» дома уступила команде с Канар прямо в свой 125-й день рождения. В центре поля без Касадо была огромная дыра, которой «Лас-Пальмас» прекрасно пользовался. Парень, о котором в прошлом сезоне даже не все болельщики «Барсы» знали, сейчас абсолютно незаменим. И, с одной стороны, это заслуга его лично и Флика, который его разглядел и доверил ему место в старте. А с другой — незаменимость Касадо подчёркивает, как «Барселоне» не хватает футболистов. Выбывает парень, который в прошлом сезоне сыграл за основу всего 35 минут, — и наступает коллапс.