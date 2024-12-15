Легенды «Барселоны» победили легенд «Реала» в прощальном матче Иньесты

Иньесте 40 лет. Он выступал за «Барселону» на протяжении большей части своей карьеры — с 2002 по 2018 год. С «сине-гранатовыми» полузащитник девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз брал Кубок и семь — Суперкубок страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.