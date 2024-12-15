Легенды «Барселоны» победили легенд «Реала» в прощальном матче Иньесты

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» переиграли мадридский «Реал» в матче легенд клубов, который стал прощальным для чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы в составе сборной Испании Андреса Иньесты.
Встреча прошла в воскресенье в Токио и завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых». Счет в матче открыл на 31-й минуте Хавьер Савиола, на 69-й минуте Хавьер Бальбоа восстановил равенство, а решающий мяч в концовке в свои ворота срезал игрок мадридцев Фернандо Санса (90+3) после прострела с фланга в исполнении Иньесты.
В прощальном матче испанского полузащитника сыграли такие футболисты, как Икер Касильяс, Ривалдо, Роберто Карлос, Хави, Людовик Жюли, Рафаэль Маркес, Хавьер Маскерано и Фабио Каннаваро.
Перед матчем представители «Реала» вручили Иньесте в знак уважения клубную футболку «сливочных» с его фамилией.
Иньесте 40 лет. Он выступал за «Барселону» на протяжении большей части своей карьеры — с 2002 по 2018 год. С «сине-гранатовыми» полузащитник девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз брал Кубок и семь — Суперкубок страны, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов и по три раза — в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
Со сборной Испании Иньеста выигрывал Евро-2008 и 2012, а в 2010 году завоевал титул чемпиона мира на турнире в ЮАР.