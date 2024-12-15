Гари О’Нила уволили с поста главного тренера английского футбольного клуба «Вулверхэмптон»

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вулверхэмптон» уволил Гари О’Нила с должности главного тренера. Об этом на своей странице в Х сообщает журналист Фабрицио Романо.
В субботу «Вулверхэмптон» со счетом 1:2 уступил в домашнем матче «Ипсвичу», это поражение стало четвертым подряд для клуба.
О’Нилу 41 год, он возглавлял «Вулверхэмптон» с августа 2023 года. За это время команда провела 63 матча, в которых 20 раз победила, 11 раз сыграла вничью и потерпела 32 поражения. Ранее он возглавлял «Борнмут», а также был ассистентом в молодежной команде «Ливерпуля».
«Вулверхэмптон» располагается на предпоследней, 19-й строчке, набрав девять очков после 16 туров. В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» под руководством О’Нила занял 14-е место в АПЛ. Следующий матч команда проведет 22 декабря в гостях с «Лестером».