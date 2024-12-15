Гари О’Нила уволили с поста главного тренера английского футбольного клуба «Вулверхэмптон»

О’Нилу 41 год, он возглавлял «Вулверхэмптон» с августа 2023 года. За это время команда провела 63 матча, в которых 20 раз победила, 11 раз сыграла вничью и потерпела 32 поражения. Ранее он возглавлял «Борнмут», а также был ассистентом в молодежной команде «Ливерпуля».