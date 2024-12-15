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Гвардиола не может найти выход из кризиса в «Манчестер Сити»

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола заявил, что пока не может найти выход из кризисного состояния команды.

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье «Манчестер Сити» уступил «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). До 88-й минуты встречи подопечные Гвардиолы вели в счете, после чего пропустили два гола.

«Никакой защиты, они были невероятно настойчивы. Мы не можем это оправдать. Мы пропустили голы, это наша вина. Мы должны играть лучше. Результат поможет нам показать всё на что мы способны, но сейчас у нас этого нет. Я учусь на ошибках и продолжаю двигаться вперед. Я недостаточно хорош. Я начальник, менеджер, я должен находить решения, но пока у меня не получается. Такова реальность. Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Гвардиолы с пресс-конференции BBC.

«Манчестер Сити» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков. «Горожане» выиграли только один матч за последние семь туров АПЛ.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
15.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
36′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
88′
Амад Диалло
90′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
40′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
17
Кевин Де Брейне
68′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
89′
26
Савио
11
Жереми Доку
77′
10
Джек Грилиш
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
78′
11
Джошуа Зиркзе
4
Маттейс де Лигт
79′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
14′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
40′
78′
21
Матеус дос Сантос Антони
16
Амад Диалло
90′
2
Виктор Линделеф
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь