Гвардиола не может найти выход из кризиса в «Манчестер Сити»

«Никакой защиты, они были невероятно настойчивы. Мы не можем это оправдать. Мы пропустили голы, это наша вина. Мы должны играть лучше. Результат поможет нам показать всё на что мы способны, но сейчас у нас этого нет. Я учусь на ошибках и продолжаю двигаться вперед. Я недостаточно хорош. Я начальник, менеджер, я должен находить решения, но пока у меня не получается. Такова реальность. Мы хотим играть лучше, создавать моменты. Но сейчас это невозможно», — приводит слова Гвардиолы с пресс-конференции BBC.