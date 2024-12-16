Головин обыгрывает «Барселону» и становится легендой «Монако». Наш лучший футболист

Где-то рядом — Глушенков с его рекордными 16 передачами в «Локомотиве» и мощным стартом в «Зените». Только Максима на пике формы сбила травма, а потом и он, и сине-бело-голубые в целом не блистали. Остальным же звездам РПЛ не удалось пройти год на одном дыхании. Лучший бомбардир прошлого сезона Тюкавин не так ярок в текущем первенстве. Батраков, в котором находят черты то Лоськова, то Аршавина, напротив, заявил о себе только во второй половине года. Не говоря уже об Угальде, который девять из своих 15 мячей забил в последний месяц перед отпуском, а до этого не отличался с сентября.