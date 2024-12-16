«Челси» увеличил мощнейшую серию! Но как же это было нервно

Команда Томаса Франка только на исходе получаса впервые показала свои страшные зубы. «Брентфорд», вероятно, забил бы после кросса справа, если бы Колвилл не заблокировал удар из пределов штрафной. Единственный за целый тайм от гостей. Хозяева же пробили 15 раз за 45 минут и пять раз попали в створ. И перед перерывом забили заслуженный гол. Если свой момент Мадуэке не реализовал — Флеккен сотворил классный сейв ногой, то для Кукурельи выступил как лучший подносчик снарядов. Вингер подал справа, а испанский защитник влетел в штрафную и мастерски сыграл на опережение. Свой первый гол за «Челси» в АПЛ Марк забил головой.