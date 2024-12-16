«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче, посвященном 125-летию клуба

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 0:0.
Матчу предшествовала торжественная церемония, посвященная 125-летию «Милана». Клуб был основан 16 декабря 1899 года. Футболисты «россонери» отыграли встречу в ретроформе.
«Милан» (23 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Паулу Фонсеки одержала одну победу в последних пяти турах. «Дженоа» (16) располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Милан» в гостях сыграет с «Вероной» 20 декабря, а «Дженоа» днем позднее примет «Наполи».
Другие результаты дня:
- «Лечче» — «Монца» — 2:1;
- «Болонья» — «Фиорентина» — 1:0;
- «Парма» — «Верона» — 2:3;
- «Комо» — «Рома» — 2:0.