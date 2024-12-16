«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче, посвященном 125-летию клуба

«Милан» (23 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Паулу Фонсеки одержала одну победу в последних пяти турах. «Дженоа» (16) располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Милан» в гостях сыграет с «Вероной» 20 декабря, а «Дженоа» днем позднее примет «Наполи».