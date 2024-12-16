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«Милан» сыграл вничью с «Дженоа» в матче, посвященном 125-летию клуба

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. «Милан» дома сыграл вничью с «Дженоа» в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, которая прошла в Милане, завершилась со счетом 0:0.

Матчу предшествовала торжественная церемония, посвященная 125-летию «Милана». Клуб был основан 16 декабря 1899 года. Футболисты «россонери» отыграли встречу в ретроформе.

«Милан» (23 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. Команда Паулу Фонсеки одержала одну победу в последних пяти турах. «Дженоа» (16) располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Милан» в гостях сыграет с «Вероной» 20 декабря, а «Дженоа» днем позднее примет «Наполи».

Другие результаты дня:

  • «Лечче» — «Монца» — 2:1;
  • «Болонья» — «Фиорентина» — 1:0;
  • «Парма» — «Верона» — 2:3;
  • «Комо» — «Рома» — 2:0.

Милан
0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 16
15.12.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Паулу Фонсека
Патрик Виейра
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
20
Алекс Хименес
22
Эмерсон Роял
28
Малик Тшау
46
Маттео Габбиа
14
Тиджани Рейндерс
29
Юссуф Фофана
10
Рафаэл Леау
30
Маттия Либерали
62′
73
Франческо Камарда
21
Сэмюэл Чуквуэзе
76′
17
Ноа Окафор
90
Тэмми Абрахам
46′
7
Альваро Мората
Дженоа
1
Никола Леали
3
Аарон Мартин
13
Маттия Бани
22
Хоан Васкес
2
Мортен Торсби
32
Мортен Френдруп
47
Милан Бадель
19
Андреа Пинамонти
14
Алессандро Вольякко
22′
46′
20
Стефано Сабелли
59
Алессандро Дзаноли
42′
90′
15
Брук Нортон-Каффи
23
Фабио Миретти
80′
9
Витинья
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
2
11
Фолы
12
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Милан
Дженоа
Чемпионат Италии: таблица и календарь