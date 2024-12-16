Неймар вернулся к тренировкам после разрыва подколенного сухожилия

4 ноября 32-летний футболист получил разрыв подколенного сухожилия в матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглялем» (3:0) и выбыл из строя. До этого бразилец на протяжении года восстанавливался от травмы крестообразных связок колена и разрыва мениска, после чего принял участие только в двух играх и снова травмировался.