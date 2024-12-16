Шанс «Реала» выйти из кризиса — скамейка. Анчелотти незаслуженно даёт ей мало шансов?

На удивление Браим быстро вписался в команду и неоднократно помогал «Реалу». Плюс Диаса в том, что он в курсе своего статуса и не претендует на большее. Несмотря на репутацию технаря и любителя финтов, он очень дисциплинирован и не строит козни в прессе, выбивая игровое время. Играй Браим в любом другом клубе мира, был бы твёрдым игроком старта — может, даже в «Сити». Но Диасу пока и так неплохо: он добродушно помогает создавать моменты для Мбаппе и Винисиуса, а по праздникам может ещё и включать режим гения.