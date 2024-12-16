Новый президент Грузии легендарно начал свою карьеру в Англии: но увы — все равно вылетел с «Ман Сити» из элиты

«У Михаила не было таких технических навыков, как у Кинкладзе, — делится воспоминаниями Нилл Куинн. — Но он был честным и трудолюбивым, знал, за что боролся. Отличный парень. Он был патриотом, гордился тем, что он грузин. Он знал английский немного лучше, чем Кинкладзе, и еще я помню, что он выглядел счастливым и гордым тем, что играет за “Манчестер Сити”.