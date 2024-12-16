Новый президент Грузии легендарно начал свою карьеру в Англии: но увы — все равно вылетел с «Ман Сити» из элиты

14 декабря было объявлено имя нового президента Грузии, пришедшего на смену Саломе Зурабишвили. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили, который оказался на выборах единственным кандидатом. Отметим, что выборы в Грузии являются непрямыми, в отличие от России и многих других стран. Это стало возможным после поправок, внесенных в конституцию бывшей республики СССР в 2017 году.
В результате поправок глава государства в Грузии теперь избирается не народом, а коллегией выборщиков, состоящей из 300 человек (150 из них — депутаты парламента). Кандидатуру Кавелашвили на пост президента выдвинула правящая партия «Грузинская мечта», имеющая большинство в парламенте. В итоге экс-футболист набрал 224 голоса из 300, при этом большинство из тех членов коллегии, что представляют оппозицию «Грузинской мечте», бойкотировали процесс.
В бытность профессиональным спортсменом Кавелашвили выступал на позиции нападающего. Первый продолжительный отрезок карьеры он провел в «Динамо Тбилиси», став одним из любимцев местной публики. Всего за «Динамо» будущий президент забил 80 голов в 132 матчах — замечательная статистика.
В 1995 году Кавелашвили на правах аренды перебрался в Россию, примкнув к «Спартаку-Алании» из Владикавказа, где работал тренером Валерий Газзаев. В итоге «Алания» по итогам сезона выиграла чемпионат России, а Михаил вернулся в Грузию с золотой медалью.
К этому времени фигурой Кавелашвили заинтересовались в Англии, а именно в «Манчестер Сити», где уже зажигал другой грузин — Георгий Кинкладзе.
Отметим, что «Манчестер Сити» в середине 1990-х и близко не показывал результатов, подобных тех, что случились в эпоху нефтяных денег от шейхов. В 1995-м «горожане» заняли в АПЛ 17-е место из 22-х, оторвавшись от зоны вылета лишь на четыре очка. В следующем сезоне, по ходу которого в команду пришел Кавелашвили, она снова боролась за выживание.
Дебют Михаила в составе «Ман Сити» пришелся на 6 апреля 1996 года и сразу же на важнейший матч — манчестерское дерби! Счет в игре уже на шестой минуте открыл легендарный Эрик Кантона, реализовавший пенальти. В концовке тайма на гол Кантона ответил Кавелашвили: уроженец СССР воспользовался скидкой Нилла Куинна и с близкого расстояния прошил Петера Шмейхеля.
«Боже мой, какая история! — комментатор “Ская” Мартин Тайлер пришел в восторг. — Михаил Кавелашвили! В день дебюта, в манчестерском дерби. Да, у него длинное имя, чтобы красоваться на футболке “Манчестер Сити”. Но оно попадет в несколько заголовков, если “Сити” продолжит в том же духе».
К сожалению для фанатов «горожан», «Сити» не продолжил в том же духе — «Ман Юнайтед» забрал победу со счетом 3:2. В последних четырех турах команда Кавелашвили и Кинкладзе не смогла набрать нужное количество очков и вылетела в Первый дивизион. Несмотря на это, оба грузина остались в Манчестере, чтобы помочь клубу вернуться обратно в вышку.
«У Михаила не было таких технических навыков, как у Кинкладзе, — делится воспоминаниями Нилл Куинн. — Но он был честным и трудолюбивым, знал, за что боролся. Отличный парень. Он был патриотом, гордился тем, что он грузин. Он знал английский немного лучше, чем Кинкладзе, и еще я помню, что он выглядел счастливым и гордым тем, что играет за “Манчестер Сити”.
В Первом дивизионе Кавелашвили принял участие в 24 матчах и забил два гола, однако количества игр, проведенных им в Премьер-лиге, оказалось недостаточно, чтобы продлить разрешение на работу в Англии. В результате будущий президент надолго перебрался в Швейцарию, где выступал за целый ряд клубов: «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», «Сьон» и «Арау». В составе «Грассхоппера» в 1998 году стал чемпионом страны.
Теперь, благодаря удивительному повороту судьбы, Кавелашвили станет заметным лицом в европейской политике — наряду с еще одним бывшим футболистом Кахой Каладзе, который с ноября 2017 года занимает пост мэра Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Кавелашвили «самым патриотичным и психически уравновешенным президентом Грузии» за 30 лет.
Николай Соников