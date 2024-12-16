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Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе

Врачи и стюарды не смогли помочь.

Источник: Getty Images

Воскресное манчестерское дерби, в котором «Юнайтед» вырвал победу в конце игры, было омрачено трагической гибелью: прямо на стадионе «Этихад» скончался болельщик «Сити».

Что произошло

Подробности происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам, мужчине стало плохо, и он упал прямо возле сектора.

«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.

После этого в социальных сетях начали появляться соболезнования от бесчисленных поклонников.

Заявление «Сити»

«Горожане» подтвердили, что болельщик скончался в результате несчастного случая во время вчерашнего матча.

«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате несчастного случая на вчерашнем матче. Мысли всех в клубе — с их семьями и друзьями в это невероятно трудное время", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом клуб не указал возраст или личность болельщика, а также не объяснил точную причину его смерти. Матч не прерывался из-за этого инцидента.

«Лутон Таун», выступающий в чемпионшипе, ответил на пост, написав: «Мы выражаем соболезнования их семье, друзьям и всем в “Манчестер Сити” в это непростое время».

Как прошло дерби

«Манчестер Сити» вел в счете до 88-й минуты благодаря голу Гвардиола в первом тайме. Однако затем команда Пепа Гвардиолы умудрилась провалиться в самой концовке: сначала пенальти реализовал Фернандеш, а практически в следующей атаке «МЮ» вывел вперед Диалло. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.

После 16 туров АПЛ «горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Юнайтед» с 22 баллами располагается на 13-м месте.

Егор Сергеев

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 16
15.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Рубен Аморим
Голы
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
36′
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
88′
Амад Диалло
(Лисандро Мартинес)
90′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
40′
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
17
Кевин Де Брейне
68′
8
Матео Ковачич
19
Илкай Гюндоган
89′
26
Савио
11
Жереми Доку
77′
10
Джек Грилиш
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
3
Нуссаир Мазрауи
78′
11
Джошуа Зиркзе
4
Маттейс де Лигт
79′
15
Лени Йоро
7
Мэйсон Маунт
14′
37
Кобби Майну
9
Расмус Хейлунн
40′
78′
21
Матеус дос Сантос Антони
16
Амад Диалло
90′
2
Виктор Линделеф
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
14
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь