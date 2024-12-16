Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе

Воскресное манчестерское дерби, в котором «Юнайтед» вырвал победу в конце игры, было омрачено трагической гибелью: прямо на стадионе «Этихад» скончался болельщик «Сити».
Что произошло
Подробности происшествия рассказал один из очевидцев. По его словам, мужчине стало плохо, и он упал прямо возле сектора.
«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.
После этого в социальных сетях начали появляться соболезнования от бесчисленных поклонников.
Заявление «Сити»
«Горожане» подтвердили, что болельщик скончался в результате несчастного случая во время вчерашнего матча.
«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате несчастного случая на вчерашнем матче. Мысли всех в клубе — с их семьями и друзьями в это невероятно трудное время", — говорится в сообщении пресс-службы.
При этом клуб не указал возраст или личность болельщика, а также не объяснил точную причину его смерти. Матч не прерывался из-за этого инцидента.
«Лутон Таун», выступающий в чемпионшипе, ответил на пост, написав: «Мы выражаем соболезнования их семье, друзьям и всем в “Манчестер Сити” в это непростое время».
Как прошло дерби
«Манчестер Сити» вел в счете до 88-й минуты благодаря голу Гвардиола в первом тайме. Однако затем команда Пепа Гвардиолы умудрилась провалиться в самой концовке: сначала пенальти реализовал Фернандеш, а практически в следующей атаке «МЮ» вывел вперед Диалло. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев.
После 16 туров АПЛ «горожане» занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Юнайтед» с 22 баллами располагается на 13-м месте.
Егор Сергеев