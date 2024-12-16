Болельщик «Ман Сити» умер во время дерби с «МЮ». Упал без сознания прямо на стадионе

«Мужчина лежал на полу, ему делали искусственное дыхание. Помогали стюарды, и мы все кричали, чтобы они достали дефибриллятор. Это был хаос. Прибывшие медики пытались привести его в чувство около 20 минут, а затем увезли на скорой. Он так и не пришел в сознание. Мы все потрясены этим», — сообщил он Manchester Evening News.