Гол Аймбетова принес его клубу сенсационную победу в Турции

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Адана Демирспор», хотя фаворитами считались гости. В составе победителей победный гол забил казахстанец Абат Аймбетов. Еще один гол на счету Юсуфа Бараси.
У гостей один мяч отквитал Али Аль-Моатасаммбелла. При этом, половину второго тайма «Бешикташ» играл в меньшинстве после удаления Талха Сануча.
Добавим, что казахстанец Бактиер Зайнутдинов вышел у «Бешикташа» во втором тайме и сыграл до конца встречи.
Благодаря победе, ставшей первой в нынешнем сезоне, «Адана Демирспор» набрал пять очков, но остался на 19-ом месте. «Бешикташ» с 25-ю очками оказался на шестой позиции.
Отметим, что Аймбетов забивает уже во второй игре подряд. Он выступает в чемпионате Турции с начала года.