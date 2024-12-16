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Гол Аймбетова принес его клубу сенсационную победу в Турции

Сегодня, 16 декабря, в Адане (Турция) состоялся матч 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором местный «Адана Демирспор» принимал стамбульский «Бешикташ», передает Vesti.kz.

Источник: КФФ

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Адана Демирспор», хотя фаворитами считались гости. В составе победителей победный гол забил казахстанец Абат Аймбетов. Еще один гол на счету Юсуфа Бараси.

У гостей один мяч отквитал Али Аль-Моатасаммбелла. При этом, половину второго тайма «Бешикташ» играл в меньшинстве после удаления Талха Сануча.

Добавим, что казахстанец Бактиер Зайнутдинов вышел у «Бешикташа» во втором тайме и сыграл до конца встречи.

Благодаря победе, ставшей первой в нынешнем сезоне, «Адана Демирспор» набрал пять очков, но остался на 19-ом месте. «Бешикташ» с 25-ю очками оказался на шестой позиции.

Отметим, что Аймбетов забивает уже во второй игре подряд. Он выступает в чемпионате Турции с начала года.

Адана Демирспор
Бешикташ