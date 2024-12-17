Рос в нищете, подделывал документы и обыграл Гвардиолу. Колонка Казанского — о новом герое «МЮ»

Это был путь Амада Диалло, который к своей фамилии прибавил «Траоре», чтобы стать «сыном» африканского бизнесмена. Вместе с другими «братьями» Амад отправился в Италию. В деревушке Биббиано он рос и играл в маленькой команде «Бока Барко». На рождественском турнире его приметили скауты прогрессивной «Аталанты», и в 14 лет он переехал в систему клуба из Бергамо. Талант развивался настолько быстро, что большие клубы Европы стали присылать своих представителей на матчи молодежной «Аталанты». Резче всех действовал «Манчестер Юнайтед». Англичане сделали предложение, от которого итальянцы не могли отказаться, — почти 40 миллионов евро (!!!) за 17-летнего паренька. Амад сыграл всего четыре матча в основе «Аталанты». Умопомрачительная сделка итальянцев и сумасшедший риск «Юнайтед».