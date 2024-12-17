Агент 17-летнего Ламина Ямаля раскрыл будущее футболиста

«Конечно, он продлит контракт с “Барсой”. Ламин предан “Барселоне” и намерен подписать новый контракт», — приводит слова Мендеша AS.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ожидается, что «Барселона» продлит его до 2030 года предстоящим летом, когда вингеру исполнится 18 лет.
В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.