Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент 17-летнего Ламина Ямаля раскрыл будущее футболиста

Жорже Мендеш, агент 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, уверен, что его клиент продлит контракт с «блауграной».

Источник: Getty Images

«Конечно, он продлит контракт с “Барсой”. Ламин предан “Барселоне” и намерен подписать новый контракт», — приводит слова Мендеша AS.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ожидается, что «Барселона» продлит его до 2030 года предстоящим летом, когда вингеру исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Барселона