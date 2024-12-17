Агент 17-летнего Ламина Ямаля раскрыл будущее футболиста

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.