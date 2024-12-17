Рубен Аморим сделал заявление о Рашфорде и Гарначо в контексте их будущего в «МЮ»

«Новая неделя, новая жизнь, если они будут хорошо тренироваться, будут бороться за место в старте.



Нам нужны Рашфорд и Гарначо. Это было не дисциплинарное наказание. Мы должны улучшить наши стандарты на поле и за его пределами», — приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.