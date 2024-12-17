Михаил Мудрик после новости об употреблении допинга отключил комментарии в соцсетях

На данный момент реакции футболиста или его представителей на это не последовало.
Однако после появления в Сети данной новости Мудрик отключил возможность комментировать свои посты в одной из популярных социальных сетей.
Ранее сообщалось, что Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре. В пробе «А» футболиста обнаружили запрещённое вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B». В случае получения положительной повторной пробы игроку может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет.