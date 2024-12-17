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СМИ узнали, как и когда Мудрик попался на допинге

The Athletic: Мудрик провалил допинг-тест после игр за сборную Украины в ноябре.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины по футболу в ноябре, сообщает издание The Athletic.

В ноябре сборная Украины провела два матча в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. О положительном допинг-тесте Мудрика, сданном в конце октября, ранее во вторник сообщил портал tribuna.com.

Позднее «Челси» на своем официальном сайте подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста футболиста. Сам игрок написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.

В текущем сезоне 23-летний Мудрик забил три мяча и сделал пять передач за «Челси» в различных турнирах.

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