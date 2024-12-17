СМИ узнали, как и когда Мудрик попался на допинге

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест после матчей за сборную Украины по футболу в ноябре, сообщает издание The Athletic.
В ноябре сборная Украины провела два матча в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. О положительном допинг-тесте Мудрика, сданном в конце октября, ранее во вторник сообщил портал tribuna.com.
Позднее «Челси» на своем официальном сайте подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста футболиста. Сам игрок написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.
В текущем сезоне 23-летний Мудрик забил три мяча и сделал пять передач за «Челси» в различных турнирах.