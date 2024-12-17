СМИ узнали, как и когда Мудрик попался на допинге

Позднее «Челси» на своем официальном сайте подтвердил информацию о положительном результате допинг-теста футболиста. Сам игрок написал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.