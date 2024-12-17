Журналист Арустамян объяснил, почему сорвался переход Захаряна в «Челси»

"Во-первых, были абсолютно справедливые технические проблемы, связанные с переводом денег. Думаю, это можно было решить, но нужно было приложить много усилий. Со всех сторон. Но было очень мало времени, это были 20 числа августа, когда пришла первая бумага. Сложно сделать за неделю такую историю, когда одна сторона не может отправить деньги, хотя говорит, что может. Есть другая, которая должна их принять. Здесь справедливо, что без денег не будет трансфера.