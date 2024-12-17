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Мудрика проверили на полиграфе после допинг-скандала, пишут СМИ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футболист сборной Украины и английского «Челси» Михаил Мудрик дал показания на полиграфе после допингового скандала, сообщает Telegram-канал ТаТоТаке.

Источник: Reuters

Во вторник «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста у Мудрика. Как сообщают СМИ, в пробе игрока, сданной после ноябрьских матчей сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Сам игрок сообщил, что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.

По информации источника, игрок работает с соответствующими органами. В рамках данной работы он прошел полиграф. Предполагается, что, согласно данным аппарата, «ответы футболиста были правдивыми».

В текущем сезоне 23-летний Мудрик забил три мяча и сделал пять передач за «Челси» в различных турнирах.

Украина
Челси
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