Мудрика проверили на полиграфе после допинг-скандала, пишут СМИ

Во вторник «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста у Мудрика. Как сообщают СМИ, в пробе игрока, сданной после ноябрьских матчей сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Сам игрок сообщил, что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.