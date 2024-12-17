Мудрика проверили на полиграфе после допинг-скандала, пишут СМИ

Во вторник «Челси» сообщил о положительном результате допинг-теста у Мудрика. Как сообщают СМИ, в пробе игрока, сданной после ноябрьских матчей сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Сам игрок сообщил, что никогда не употреблял запрещенных веществ и шокирован произошедшим.
По информации источника, игрок работает с соответствующими органами. В рамках данной работы он прошел полиграф. Предполагается, что, согласно данным аппарата, «ответы футболиста были правдивыми».
В текущем сезоне 23-летний Мудрик забил три мяча и сделал пять передач за «Челси» в различных турнирах.