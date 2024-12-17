«Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

«Когда-то в юности мне казалось невозможным, что я окажусь этой сцене. Я из маленького города, где царили бедность и преступность. Теперь я здесь! Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому. Мой “Реал” Мадрид, “Фламенго”, президента Флорентино Переса, Хосе Анхеля Санчеса, Карлетто, моих партнеров, мою семью и фанатов. Эта награда очень важна для меня, я хочу продолжать путь к успеху и играть за “Реал”. Спасибо вам всем!» — сказал бразилец.