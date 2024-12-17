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Рэшфорд заявил о готовности уйти из «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Английский футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заявил, что готов к уходу из клуба и не намерен устраивать скандал по этому поводу.

Источник: AP 2024

Ранее СМИ сообщили, что руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего испанского «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в качестве замены Рэшфорду, которому уже сообщили, что он покинет команду в зимнее трансферное окно, если поступит подходящее предложение.

«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу. Когда я буду уходить, не будет никаких обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о “Манчестер Юнайтед”. Я такой человек», — приводит слова Рэшфорда журналист Генри Уинтер в соцсети Х.

Рэшфорду 27 лет. Он является воспитанником «Юнайтед» и выступает за основной состав клуба с лета 2016 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 24 матча, забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Манчестер Юнайтед
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