Рэшфорд заявил о готовности уйти из «Манчестер Юнайтед»

«Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующему шагу. Когда я буду уходить, не будет никаких обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о “Манчестер Юнайтед”. Я такой человек», — приводит слова Рэшфорда журналист Генри Уинтер в соцсети Х.