Стало известно, как представители России проголосовали на премии ФИФА

Торжественная церемония прошла во вторник в Дохе. Лучшим игроком года был признан Винисиус Жуниор, лучшим тренером — Карло Анчелотти, оба представляют мадридский «Реал». Лучшим голкипером прошедшего сезона стал Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».