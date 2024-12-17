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Стало известно, как представители России проголосовали на премии ФИФА

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не принял участия в голосовании премии The Best FIFA Football Awards, следует из релиза на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: Соцсети

Торжественная церемония прошла во вторник в Дохе. Лучшим игроком года был признан Винисиус Жуниор, лучшим тренером — Карло Анчелотти, оба представляют мадридский «Реал». Лучшим голкипером прошедшего сезона стал Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы».

От России в голосовании на правах капитана национальной команды принял участие полузащитник «Монако» Александр Головин. Он выбрал лучшим игроком завершившего карьеру экс-хавбека «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, тренером — Анчелотти, вратарем — Мартинеса.

В женских номинациях Россию представляли футболистка московского «Локомотива» Анна Беломытцева и главный тренер сборной России Юрий Красножан. Беломытцева проголосовала за Хадиджу Шоу (лучший игрок), Эмму Хейз (лучший тренер), Алиссу Нихер (лучший вратарь), Красножан — за Айтану Бонмати (лучший игрок), Хейз (лучший тренер), Анн-Катрин Бергер (лучший вратарь).

У женщин лучшим тренером по версии ФИФА стала англичанка Эмма Хейз, лучшей футболисткой — Бонмати.

Монако
Россия