Всему Головин: россиянин пытается помочь «Монако» в борьбе за золото

— Отъезд в «Гавр» изначально был авантюрой — маленький клуб, маленький город, — заявил «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Но у наших ребят есть какое-то патологическое желание любой ценой уехать в Европу. К сожалению, поколение Кузяева так воспитали через СМИ и пример более старших товарищей, которые уезжали в совершенно другое время и в других экономических условиях. Вот и Далер решил себя попробовать после жизни в Питере и борьбе за титулы с «Зенитом». Попробовал. В первый сезон вышло неплохо, но сейчас провал. Причем не у самого Кузяева, а у клуба, который к тому же не дает толком играть Далеру. Не стал бы исключать, что зимой или летом он вернется в Россию.