Гвардиола должен уйти из «Сити». Но это невозможно

Беда Гвардиолы в том, что он завис в «Сити». Сам он не уйдёт из команды, которая оказалась в игровом кризисе и над которой нависло огромное судебное разбирательство. Пеп на днях заявил, что по своей инициативе точно не покинет клуб. Его можно только уволить, однако такое тоже тяжело представить. Другого на его месте бы уже убрали, но Гвардиола — главный тренер планеты. Он принёс клубу первую в истории победу в ЛЧ, а вместе с тем и требл. Шесть чемпионств за последние семь лет. У него особенный статус. Его нельзя просто взять и уволить.