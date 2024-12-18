Алиева выживают из «Кызылжара»? Клуб ищет нового тренера и делает трансферы

Петропавловский клуб в последние сезоны был достаточно стабильным, крепким коллективом в КПЛ, который периодически показывал хорошие результаты, растил игроков (в том числе для сборной) и развивался в меру своих возможностей.
Сейчас «Кызылжар» перестраивается, но этот процесс начинается с довольно странного шага — клуб, вероятно, не очень рассчитывает на Али Алиева. Подобный шаг не совсем понятен, поскольку молодой тренер точно не провалился в минувшем сезоне. Да, прыгнуть выше головы не получилось, но для этого и не было предпосылок. Прошлые взлеты «Кызылжара» (в том числе связанные с Алиевым, например, пятое место в КПЛ-2023) это скорее аномалия. Поставить на поток такие результаты и быть в пуле лидеров клуб не способен, ведь для этого нет соответствующих условий — финансовых, инфраструктурных, организационных.
Но сейчас из разных источников мы получаем информацию о том, что руководство «Кызылжара» ведет переговоры с разными тренерами. И это происходит при действующем тренере. С точки зрения профессиональной этики не самый изящный шаг.
Кроме того, клуб активно подписывает игроков — уже взяли Арсена Буранчиева, Глеба Валгушева, Токтара Жангылышбая и Артема Черединова. Однако ни один из этих переходов не был согласован с Алиевым. И это еще один фактор, который прямо говорит о том, что на нынешнего тренера не рассчитывают.
По сути, Алиев — это есть главный актив клуба, молодой тренер с амбициями, прогрессивный и что самое важное — очень трепетно относящийся к «Кызылжару», для него Петропавловск это точно не просто строчка в карьере.
То есть, для расставания с Алиевым нет ни спортивных мотивов, ни каких-либо других. Судя по трансферам и фамилиям возможных кандидатов на пост тренера, при всем уважении к игрокам и специалистам, их бэкграунд не говорит о том, что «Кызылжар» собирается выйти на качественно иной уровень. В общем, в очередной раз убеждаемся, что казахстанский футбол живет по своим правилам, где больше алогичных решений (по крайней мере так выглядит со стороны).