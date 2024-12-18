Алиева выживают из «Кызылжара»? Клуб ищет нового тренера и делает трансферы

Сейчас «Кызылжар» перестраивается, но этот процесс начинается с довольно странного шага — клуб, вероятно, не очень рассчитывает на Али Алиева. Подобный шаг не совсем понятен, поскольку молодой тренер точно не провалился в минувшем сезоне. Да, прыгнуть выше головы не получилось, но для этого и не было предпосылок. Прошлые взлеты «Кызылжара» (в том числе связанные с Алиевым, например, пятое место в КПЛ-2023) это скорее аномалия. Поставить на поток такие результаты и быть в пуле лидеров клуб не способен, ведь для этого нет соответствующих условий — финансовых, инфраструктурных, организационных.