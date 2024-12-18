Мбаппе, Родриго и Винисиус принесли «Реалу» Межконтинентальный кубок. Анчелотти — самый титулованный тренер в истории клуба

Прорыв «Пачуки» в финал удивителен на фоне ее текущих результатов. «Гоферы» — третьи с конца в национальном первенстве (16-е место). Это абсолютно худший сезон под началом уругвайца Гильермо Альмады, которого в свое время признавали тренером года на родине и в Эквадоре, где он становился чемпионом и выводил «Барселону» из Гуаякиля в полуфинал Кубка Либертадорес. В Мексике Альмада качественно работал с клубом «Сантос Лагуна», а за три года благодаря системному подходу и ставке на атаку вывел «Пачуку» на новый уровень. Так что у тренера, который выиграл чемпионат Мексики и Кубок чемпионов КОНКАКАФ, есть кредит доверия, и год назад он уже пережил падение на 11-е место.