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Дубль Довбика и гол Шомуродова помогли «Роме» выйти в четвертьфинал Кубка Италии

«Рома» оформила выход в четвертьфинал Кубка Италии. На стадии ⅛ финала столичный коллектив принимал на своем поле «Сампдорию» и добился победы со счетом 4:1.

Источник: Getty Images

Дублем в составе «волков» отметился украинский нападающий Артем Довбик, а еще по голу забили Томмазо Бальданци и Элдор Шомуродов. Гости ответили на это точным ударом Жерара Йепеса.

В четвертьфинале Кубка Италии «Рома» сыграет против «Милана».

Рома
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