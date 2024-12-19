Дубль Довбика и гол Шомуродова помогли «Роме» выйти в четвертьфинал Кубка Италии

Дублем в составе «волков» отметился украинский нападающий Артем Довбик, а еще по голу забили Томмазо Бальданци и Элдор Шомуродов. Гости ответили на это точным ударом Жерара Йепеса.
В четвертьфинале Кубка Италии «Рома» сыграет против «Милана».
«Рома» оформила выход в четвертьфинал Кубка Италии. На стадии ⅛ финала столичный коллектив принимал на своем поле «Сампдорию» и добился победы со счетом 4:1.
Дублем в составе «волков» отметился украинский нападающий Артем Довбик, а еще по голу забили Томмазо Бальданци и Элдор Шомуродов. Гости ответили на это точным ударом Жерара Йепеса.
В четвертьфинале Кубка Италии «Рома» сыграет против «Милана».