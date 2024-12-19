«Ливерпуль» и «Ньюкасл» вышли в полуфинал Кубка лиги

На 24-й минуте счет открыл форвард красных Дарвин Нуньес. Спустя 8 минут Харви Эллиотт удвоил преимущество гостей. «Святые» сумели отыграть один мяч на 59-й минуте усилиями Кэмерона Арчера, но этого не хватило, чтобы перевести игру в серию пенальти.