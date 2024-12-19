Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» вышли в полуфинал Кубка лиги

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» (2:1) в выездном матче ¼ финала Кубка английской лиги.

Источник: Getty Images

На 24-й минуте счет открыл форвард красных Дарвин Нуньес. Спустя 8 минут Харви Эллиотт удвоил преимущество гостей. «Святые» сумели отыграть один мяч на 59-й минуте усилиями Кэмерона Арчера, но этого не хватило, чтобы перевести игру в серию пенальти.

В другой встрече «Ньюкасл» на своем поле обыграл «Брентфорд» (3:1) с помощью дубля Сандро Тонали и гола Фабиана Шера.

Таким образом, «Ливерпуль» и «Ньюкасл» вслед за «Арсеналом» вышли в полуфинал Кубка лиги. Последний участник ½ финала определится в матче «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь