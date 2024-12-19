Доннарумме страшно прилетело шипами в лицо. Матч Сафонова и Головина — просто триллер

В целом первый тайм прошёл с большим преимуществом «ПСЖ». Гости чаще владели мячом (59% на 41%) и нанесли больше ударов в створ (шесть против двух). У Сафонова до перерыва было немного работы, а Головину было очень тяжело проявить себя в такой игре. Александр напомнил о себе в начале второй половины. Он крутил мяч в дальнюю девятку с линии штрафной, но получилось так себе.